Рада хвилиною мовчання вшанувала двох загиблих на Донбасі військових

Рада хвилиною мовчання вшанувала двох загиблих на Донбасі військових

Укрінформ
Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять двох військовослужбовців, які загинули 1 грудня на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми би хотіли вшанувати пам'ять двох загиблих воїнів хвилиною мовчання", - сказала народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Стефанишина.

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Як повідомлялося, 1 грудня під час виконання бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися двоє українських військовослужбовців. Пізніше з’явилася інформація, що загинули двоє офіцерів Центру спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

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