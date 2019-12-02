З початку агресії РФ на Донбасі від мін загинули 300 цивільних, 27 — діти

Загальна кількість цивільного населення, яке постраждало від вибухонебезпечних предметів з початку війни на Донбасі, становить понад 1000 осіб. Від мін загинули 300 цивільних осіб, з яких 27 – діти.

Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України.

“З початку бойових дій загальна кількість постраждалого цивільного населення від вибухонебезпечних предметів становить більше 1000 осіб, із них 300 загинуло (постраждало — 130 дітей, з них 27 загинуло)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом, за попередньою оцінкою, площа забруднених мінами та вибухонебезпечними залишками війни районів становить близько 7 тис. кв. км на підконтрольній території та орієнтовно 9 тис. кв. км на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У критичному стані перебувають об’єкти інфраструктури, оскільки доступ до них часом неможливий через забруднення снарядами, які не вибухнули, та саморобними вибуховими пристроями.

Щоб запобігти новим жертвам, йдеться в повідомленні, на визволених територіях Донецької та Луганської областей для різних категорій населення, а також у різноманітних установах регулярно проводять заходи інформування про загрозу, яку становлять міни та ВНП. Для цього на постійній основі залучають підрозділи Збройних Сил України, ДСНС та неурядових організацій. Зокрема, лише в період з 2014 по 2015 рік було охоплено понад 500 тисяч бенефіціарів.

Також нині в інтернеті доступна інтерактивна карта забруднених ВНП територій. Безпосередньо її створенням, а тепер і координацією між усіма відомствами опікується Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України. Щомісячно всі оператори протимінної діяльності подають звіти про нетехнічне обстеження територій та проведені заходи з розмінування. Ці дані заносять в інтерактивну карту.

В Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності МО України виданню повідомили, що, за підрахунками ООН, один рік війни – це 10 років розмінування. Розмінування забруднених територій Донецької та Луганської областей за нинішніх темпів може тривати не одне десятиліття, це не враховуючи тимчасово окупованих територій. Зважаючи на ступінь забрудненості ВНП, необхідна для очищення території Донбасу сума може коливатись від 1 до 100 гривень за квадратний метр, повідомили в Міноборони.