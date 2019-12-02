У прокуратурах Донбасу створять управління з воєнних злочинів

У прокуратурах Луганської та Донецької областей будуть створені управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, представляючи колективу прокуратури Луганської області нового керівника, повідомляє пресслужба прокуратури.

«У Генеральній прокуратурі був створений Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. І в цьому контексті якісне документування та фіксування воєнних злочинів вкрай необхідне при формуванні доказової бази для Міжнародного кримінального суду та національних судів. Тому в прокуратурах Луганської та Донецької областей будуть створені відповідні управління», - наголосив Мамедов.

За його словами, у Луганській області на цьому напрямі з сьогоднішнього дня працюватиме прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Караман.

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Заступник Генерального прокурора офіційно представив нового прокурора Луганської області Олексія Ляшенка.

Мамедов додав, що новий очільник добре знає регіон та його специфіку.

Ляшенко, якому йде 45-й рік, в органах прокуратури працює з 2007 року. З травня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об’єднаних сил.

Є учасником бойових дій.