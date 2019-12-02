Поліція встановила нападників на члена кадрової комісії ГПУ

Правоохоронці встановили нападників на члена кадрової комісії Генпрокуратури.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“Національна поліція встановила осіб, підозрюваних у нападі на одного з членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури України”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що вранці 8 листопада на члена кадрової комісії напали двоє осіб. Один завдав удар в голову ззаду, а інший забризкав обличчя сльозогінним газом.

Після перевірки камер відеонагляду в районі вчинення злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі.

27 листопада 2019 року за місцем проживання вказаних осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Другого учасника нападу оголошено в розшук.

Як повідомлялося, 8 листопада невідомі напали на юриста і експерта у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександра Леменова.