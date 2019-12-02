Поліція встановила нападників на члена кадрової комісії ГПУ

Поліція встановила нападників на члена кадрової комісії ГПУ

Укрінформ
Правоохоронці встановили нападників на члена кадрової комісії Генпрокуратури.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

“Національна поліція встановила осіб, підозрюваних у нападі на одного з членів другої кадрової комісії Генеральної прокуратури України”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що вранці 8 листопада на члена кадрової комісії напали двоє осіб. Один завдав удар в голову ззаду, а інший забризкав обличчя сльозогінним газом. 

Після перевірки камер відеонагляду в районі вчинення злочину слідство вийшло на ймовірних нападників, а також на особу, яка привезла їх до місця нападу і забрала звідти на автомобілі.

27 листопада 2019 року за місцем проживання вказаних осіб провели обшуки, одного з підозрюваних затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. 

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Другого учасника нападу оголошено в розшук.

Як повідомлялося, 8 листопада невідомі напали на юриста і експерта у сфері антикорупційної політики з ГО StateWatch Олександра Леменова.

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