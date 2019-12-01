Пів сотні будинків у Мар'їнці досі без світла - окупанти не дають гарантій ремонтникам

Попри неодноразові запити української сторони СЦКК, російські окупаційні війська досі так і не надали гарантій дотримання режиму припинення вогню для відновлення пошкодженої негодою лінії електропостачання у Мар’їнці.

Про це у Facebook повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

“Незмінною залишається ситуація у місті Мар'їнка Донецької області, де, внаслідок негоди знеструмлені близько 50 приватних будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій.

Українські ремонтні бригади не можуть відновити електропостачання, адже виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації. Попри неодноразові запити української сторони СЦКК, гарантій дотримання режиму припинення вогню російські окупаційні війська до цього часу так і не надали”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області. Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими.

Збройні формування Російської Федерації не дають гарантій дотримання режиму припинення вогню, без чого ремонтна команда АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути ушкодження електромережі.