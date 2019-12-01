Окупанти п'ять разів порушили "тишу": втрат чи поранених немає
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.
"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометами калібру 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.
3 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":
- неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
- біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.
"З початку цієї доби один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського", - йдеться у зведенні штабу сил ООС.
Там також додали, що втрат з нашого боку немає.