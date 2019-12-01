Окупанти п'ять разів порушили

Окупанти п'ять разів порушили "тишу": втрат чи поранених немає

Укрінформ
30 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, ще одне порушення сталося цієї ночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометами калібру 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська з великокаліберних кулеметів вели вогонь неподалік Новолуганського.

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3 ворожих обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД":

  • неподалік Водяного – з мінометів калібру 82 мм;
  • біля Красногорівки – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Вчора, 30 листопада, внаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було.

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"З початку цієї доби один обстріл, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, російські окупаційні війська здійснили у районі Новолуганського", - йдеться у зведенні штабу сил ООС.

Там також додали, що втрат з нашого боку немає.

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