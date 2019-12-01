ОБСЄ нарахувала понад 80 вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у суботу зафіксувала на Донбасі 82 вибухи.

Про це повідомляється у щоденному звіті на сайті організації.

Спостерігачі повідомляють про 30 вибухів на Донеччині.

"Найбільше порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на південь і південний захід від Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що в Луганській області організація зафіксувала 52 вибухи.

"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на схід і південний схід від н. п. Золоте-4", - зазначають в ОБСЄ.

Як раніше повідомляло агентство, Мар'їнка досі залишається без світла через окупантів.