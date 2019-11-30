Мар'їнка залишається без світла через окупантів - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська станом на 14.00 30 листопада не надали гарантій дотримання режиму припинення вогню для того, аби ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії у місті Мар'їнка Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“25 листопада 2019 року сильними поривами вітру обірвано лінії електропередач та знеструмлено близько 260 приватних будинків у місті Мар'їнка Донецької області. Українські ремонтні бригади оперативно відновили подачу електроенергії до 200 будинків. Але ще близько 60 господарств, на вулицях Тельмана та Жовтневій, залишаються знеструмленими. Станом на 14.00 30 листопада гарантій дотримання режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації так і не надано. Без цього ремонтна команда АТ «ДТЕК Донецькі електромережі» та піротехнічний підрозділ ДСНС України не можуть усунути причини відсутності електроенергії”, - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі уточнили, що виведені з ладу лінії електропередач знаходяться у секторах ведення вогню ЗС РФ. Українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ було подано запити збройним формуванням РФ щодо надання ними гарантій припинення вогню. Останній запит було надіслано сьогодні, 30 листопада.