Ознак тероризму в атаці у Гаазі не виявили
Укрінформ
Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов'язаний з тероризмом, немає.
Про це повідомляє DW.
"На даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву", - повідомили джерела мовної корпорація Нідерландів NOS.
Поліція Нідерландів, в свою чергу, повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні.
Правоохоронні органи ведуть пошуки злочинця.
Напад з використанням холодної зброї стався 29 листопада в універмазі Hudson's Bay в одному з центральних торгових районів Гааги Grote Marktstraat. Поранення отримали троє підлітків.