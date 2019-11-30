Ознак тероризму в атаці у Гаазі не виявили

Ознак того, що інцидент з нападом у центрі Гааги, в ході якого поранення отримали три підлітка, пов'язаний з тероризмом, немає.

Про це повідомляє DW. "На даний момент немає ніяких ознак терористичного мотиву", - повідомили джерела мовної корпорація Нідерландів NOS. Поліція Нідерландів, в свою чергу, повідомляє, що триває розслідування, а поранених виписали з лікарні. Правоохоронні органи ведуть пошуки злочинця. Читайте також: У Гаазі невідомий напав з ножем на відвідувачів торгового центру Напад з використанням холодної зброї стався 29 листопада в універмазі Hudson's Bay в одному з центральних торгових районів Гааги Grote Marktstraat. Поранення отримали троє підлітків.