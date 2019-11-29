Голові ОБСЄ показали міст у Станиці
Про це повідомляє сайт МЗС.
"29 листопада 2019 року діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком здійснили поїздку до Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Дипломати відвідали контрольний пункт в’їзду/виїзду «Станиця Луганська» та ознайомились з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.
"Відповідно до Мінських угод, через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, Тристоронню контактну групу, а також через Спостережну місію ОБСЄ в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Україною ОБСЄ під контролем головуючої країни виконує конкретні функції, спрямовані на вирішення конфлікту, в т.ч. контроль за припиненням вогню, спостереження за українсько-російським державним кордоном, відведення важкого озброєння та іноземних збройних формувань з території України тощо", - йдеться у повідомленні.
Під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні.
Фото: mfa.gov.ua