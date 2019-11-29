Голові ОБСЄ показали міст у Станиці

Чинний голова ОБСЄ Мірослав Лайчак разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком здійснили поїздку до Луганської області.

Про це повідомляє сайт МЗС.

"29 листопада 2019 року діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мірослав Лайчак разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком здійснили поїздку до Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Дипломати відвідали контрольний пункт в’їзду/виїзду «Станиця Луганська» та ознайомились з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.

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"Відповідно до Мінських угод, через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, Тристоронню контактну групу, а також через Спостережну місію ОБСЄ в російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Україною ОБСЄ під контролем головуючої країни виконує конкретні функції, спрямовані на вирішення конфлікту, в т.ч. контроль за припиненням вогню, спостереження за українсько-російським державним кордоном, відведення важкого озброєння та іноземних збройних формувань з території України тощо", - йдеться у повідомленні.

Під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини Україні.

Фото: mfa.gov.ua