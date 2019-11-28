У Краматорському художньому музеї відбулось відкриття фотовиставки «Іловайськ-2014», на якій представлено 60 робіт військових фотографів.

Про це повідомили в Краматорській міській раді.

«У Краматорському художньому музеї 27 листопада відбулось відкриття фотовиставки «Іловайськ-2014», на якій представлено 60 робіт військових фотографів О. Глядєлова, М. Левина, М. Лисейка, М. Дондюка», - йдеться у повідомленні.

Фотовиставка "Іловайськ 2014" / Фото: ostro.org

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Зазначено, що організаторами виставки є благодійний фонд «Карітас – Краматорськ» та учасник бойових дій, ексбоєць, стрілець-санітар Андрій Поляков. На сьогодні він голова правління військово-патріотичного об’єднання учасників бойових дій «Справедливість».

У Краматорську відкрилася фотовиставка «Іловайськ-2014» / Фото: vp.donetsk.ua

Бої за Іловайськ, відомі також як Іловайський котел, розгорнулися під містом у Донецькій області у серпні 2014 року. Це одна з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Тоді загинуло понад 1000 патріотів. Серед яких – 600 офіційно підтверджені загиблі та зниклі безвісти, але офіційно не враховані добровольці, які не були оформленими в складі добровольчих батальйонів, волонтери та медсестри.

У Краматорську відкрилася документальна фотовиставка про бої за Іловайськ / Фото: ostro.org