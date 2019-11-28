Окупанти дев'ять разів порушили “тишу”, троє військових ЗСУ поранені

За минулу добу окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“27 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів: поблизу Старогнатівки і Березового – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля Мар'їнки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Водяного, що на Приазов'ї, – з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; поблизу Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" зафіксовано 3 ворожих обстріли: неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; біля Попасної – зі стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.