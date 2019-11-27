“Міністра ДНР” заочно засудили до 12 років

“Міністра ДНР” заочно засудили до 12 років

Укрінформ
Так званого “міністра” терористичної організації “ДНР” заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за активну співпрацю з бойовиками.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

“За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала у Костянтинівському міськрайонному суді прокуратура Донецької області, оголошено заочний вирок мешканцю м. Донецька, який, займаючи відповідальну посаду у терористичній організації “ДНР”, упродовж 5 років активно співпрацює з бойовиками”, - йдеться у повідомленні.

У ході спеціального судового розгляду встановлено, що у листопаді 2014 року 36-річний чоловік, маючи тривалий стаж роботи в органах МНС України, зрадивши присязі, перейшов на бік терористів та був призначений на посаду так званого “міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР”.

“З того часу посадовець-зрадник не покинув ряди терористичної організації та продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії, направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області”, - наголошується в повідомленні.

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Суд визнав “міністра ДНР” винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та заочно засудив до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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