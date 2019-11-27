“Міністра ДНР” заочно засудили до 12 років

Так званого “міністра” терористичної організації “ДНР” заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за активну співпрацю з бойовиками.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

“За якісного публічного обвинувачення, яке підтримувала у Костянтинівському міськрайонному суді прокуратура Донецької області, оголошено заочний вирок мешканцю м. Донецька, який, займаючи відповідальну посаду у терористичній організації “ДНР”, упродовж 5 років активно співпрацює з бойовиками”, - йдеться у повідомленні.

У ході спеціального судового розгляду встановлено, що у листопаді 2014 року 36-річний чоловік, маючи тривалий стаж роботи в органах МНС України, зрадивши присязі, перейшов на бік терористів та був призначений на посаду так званого “міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха ДНР”.

“З того часу посадовець-зрадник не покинув ряди терористичної організації та продовжує співпрацювати з бойовиками, видаючи злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають у нього в підпорядкуванні, та вчиняє інші протиправні дії, направлені на порушення конституційних прав громадян України, що проживають на тимчасово окупованій території Донецької області”, - наголошується в повідомленні.

Суд визнав “міністра ДНР” винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та заочно засудив до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.