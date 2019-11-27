Загороднюк розповів про домовленості з оборонними відомствами Литви та Естонії

На завершення офіційного візиту Президента України з делегацією до Естонії та Литви міністр оборони Андрій Загороднюк розповів про досягнуті домовленості про співпрацю: з Естонію — акцент на сферу територіальної оборони, з Литвою — на кібербезпеку.

Про це Загороднюк розказав кореспонденту Укрінформу.

"Ми зустрілися з міністрами оборони, начальниками генеральних штабів та головнокомандувачами двох країн, також були зустрічі зі штабами збройних сил Естонії та Литви. Підписали низку документів, досягли низки домовленостей. Відзначу документ, підписаний з Естонією — про співробітництво в організації територіальної оборони", - розказує Загороднюк.

За його словами, з територіальною обороною Литви "теж будемо співпрацювати, але вона дещо відрізняється від естонської, тому спочатку наступного року проведемо два пілотних проєкти в двох українських областях, а потім за їх підсумками уточнимо напрямки співпраці".

Загороднюк уточнив деталі співробітництва з Литвою щодо протидії кібернетичним загрозам. "Ми будемо брати участь в роботі їх кібернетичного центру, а також за їх участі розширимо свої кібернетичні центри. Ще співпрацюватимемо з центром стратегічних комунікацій і протидії фейковим новинам та інформаційним вкидам", - пояснив міністр оборони.

Він також підкреслив, що під час візиту відбулося комплексне уточнення та перегляд планів спільної роботи з оборонними відомствами Литви та Естонії.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада у Вільнюсі міністр оборони України Андрій Загороднюк та міністр охорони краю Литви Раймундас Каробліс підписали Декларацію про наміри співробітництва у сфері кібернетичної безпеки між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю (Міністерство оборони) Литовської Республіки.

Днем раніше у Таллінні Міністерствами оборони України та Естонії було підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони. Предметом документу визначено співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері у визначених територіально-адміністративних одиницях (областях) України.

26-27 листопада Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою та велика українська делегація, в складі якої були члени уряду, перебуваючи в Таллінні та Вільнюсі, провели ряд важливих зустрічей, переговорів, підписали низку українсько-естонських та українсько-литовських документів про співпрацю.