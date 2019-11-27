Окупанти зривали

Окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів, поранений боєць

Укрінформ
Станом на 18.00 середи, 27 листопада, російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Бойову травму отримав один український військовий.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ": неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте також: Окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Мар’їнки

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вів вогонь по наших укріпленнях біля Мар'їнки.

Цієї доби бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-