Окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів, поранений боєць
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ": неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вів вогонь по наших укріпленнях біля Мар'їнки.
Цієї доби бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.