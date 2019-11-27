Окупанти зривали "тишу" біля трьох населених пунктів, поранений боєць

Станом на 18.00 середи, 27 листопада, російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Бойову травму отримав один український військовий.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання " Північ": неподалік Південного – з РПГ та автоматичних гранатометів; поблизу Шумів - зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, вів вогонь по наших укріпленнях біля Мар'їнки.

Цієї доби бойову травму внаслідок обстрілів отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил.