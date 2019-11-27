Окупанти двічі обстріляли українські позиції біля Мар’їнки

Російсько-окупаційні війська від початку доби півтори години обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Мар’їнки. Втрат серед українських захисників немає.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Від початку доби станом на 12.30 противник з ручних протитанкових, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил біля Мар’їнки, що на Донецькому напрямку. Вогонь окупанти відкривали у період з 9.00 до 10.30”, - повідомив речник.

За словами Праути, втрат серед українських військових наразі немає.