Окупанти стріляють біля зони розведення військ перед зустріччю в Мінську - штаб ООС

У вівторок формування Російської Федерації у районі проведення операції Об'єднаних сил шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, чотири обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": тричі неподалік Старогнатівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Широкиного - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Російські окупанти продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості до меж ділянки розведення №3. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 "Петрівське. Усі ці дії з боку ЗФ РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську", - зазначають у пресцентрі.

Також повідомляється, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили два обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: біля Кримського і Луганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів.

У штабі ООС додали, що упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було.