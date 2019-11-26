СЦКК зафіксував три провокації окупантів в районі Петрівського

СЦКК зафіксував три провокації окупантів в районі Петрівського

Укрінформ
Збройні формування РФ провокують українські війська на вогонь у відповідь в зоні розведення військ, сподіваючись, що українські захисники влучать по ділянці розведення №3 “Петрівське”.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС з посиланням на інформацію Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

“Сьогодні вранці, 26 листопада, російські найманці здійснили обстріл зі своїх позицій в районі Петрівського з АГС по наших позиціях поблизу Старогнатівки. Але таких обстрілів з початку доби вже здійснено 3 - із застосуванням автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметі - з 06.40 до 06.45, 09.16 - 09.25 та 09.30 — 09.50”, - йдеться у повідомленні.

Згідно зі схемою, оприлюдненою штабом ООС, російські окупанти продовжують вести вогонь в безпосередній близькості до меж ділянки розведення.

“Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення №3 "Петрівське"", - наголошують в пресцентрі.

Як зазначається, Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривають, але готові до адекватних дій.

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Українська сторона СЦКК в чергове наголосила на підступність дій російсько-окупаційних військ з метою дискредитувати Україну перед світовою спільнотою, оскільки провокація з боку ЗФ РФ відбувається напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, розведення військ на ділянці №3 в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області розпочалось 9 листопада о 12 годині за київським часом.

29 жовтня так само о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

26 червня українські військові відійшли з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

Щоразу процес відведення тривав загалом протягом трьох днів. Після цього відбувається пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення в межах визначеної ділянки. На 29 добу українська сторона має поінформувати про те, що усі заходи проведено і, вже наступного дня, представники СММ ОБСЄ проводять верифікацію виконаних заходів.

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