Окупаційні війська РФ облаштовують нові вогневі позиції на Донбасі

Окупаційні війська РФ облаштовують нові вогневі позиції на Донбасі

Укрінформ
Російські окупаційні війська облаштовують нові вогневі позиції та завозять чергові партії боєприпасів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ продовжує заходи з облаштування додаткових вогневих позицій для мінометів та артилерії, у т. ч. поблизу районів відведення сил і засобів. Крім того, на передову противником завозяться нові партії боєприпасів, які у більшості випадків зберігаються з порушеннями заходів безпеки", - повідомив речник.

За його інформацією, 23 листопада внаслідок порушення російськими найманцями пожежної безпеки стався вибух боєприпасів у 3 окремій мотострілецькій бригаді 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

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"Командування противника намагається приховати причини і наслідки цієї події. Водночас російські пропагандисти скористалися зазначеним випадком для зйомок фейкового відео матеріалу про нібито обстріл з боку Об’єднаних сил для звинувачення наших воїнів у порушенні режиму припинення вогню", - розповів Гуцуляк.

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