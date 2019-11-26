За минулі вихідні ОБСЄ нарахувала 130 вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з вечора п'ятниці по вечір неділі зафіксувала на Донбасі 130 вибухів.

Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 25 листопада 2019 року.

ОБСЄ повідомляє про 125 вибухів у Донецькій області.

"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на Широкиного, Світлодарська, Гнутового й Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області організація помітила 5 вибухів.

"Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)", - повідомляє ОБСЄ.

Як раніше повідомляло агентство, окупанти у понеділок обстріляли із заборонених мінометів українських захисників під Водяним та поранили зі стрілецької зброї жінку в Мар’їнці.