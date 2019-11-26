За минулі вихідні ОБСЄ нарахувала 130 вибухів на Донбасі
Про це повідомляється у щоденному звіті організації за 25 листопада 2019 року.
ОБСЄ повідомляє про 125 вибухів у Донецькій області.
"Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на Широкиного, Світлодарська, Гнутового й Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.
У Луганській області організація помітила 5 вибухів.
"Усі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і південно-південний схід від н.п. Попасна (підконтрольний урядові, 69 км на захід від Луганська)", - повідомляє ОБСЄ.
Як раніше повідомляло агентство, окупанти у понеділок обстріляли із заборонених мінометів українських захисників під Водяним та поранили зі стрілецької зброї жінку в Мар’їнці.