Цивільний журналіст пішов до ЗСУ, щоб створити в армії сучасну пресслужбу

Колишній журналіст 24-го каналу, нині військовослужбовець Збройних Сил України матрос Олексій Годзенко у вересні 2019 року уклав контракт із ЗСУ, щоб побудувати сучасну пресслужбу в 503-му окремому батальйоні морської піхоти.

Про це повідомляє «Армія.Іnform».

"Для втілення в життя задуманого, Олексій уклав контракт, одягнув однострій та погодився виконувати накази командирів. Хоча при цьому хлопець не виключає, що за три роки військова служба так сподобається йому, що він назавжди залишить цивільну журналістику та залишиться у війську", – йдеться в повідомленні.

Він вирішив вступити до лав ЗСУ після запрошення командира маріупольського окремого батальйону морської піхоти майора Вадима Сухаревського. За його словами, командир пропонує «не залишати поза увагою навіть якийсь мем, але якщо він буде корисним для іміджу батальйону і на нього реагує аудиторія».

У коментарі «Детектору медіа» Олексій Годзенко розповів, як хоче змінити роботу пресслужби: «Реструктуризація матеріалів, яку ми викладаємо на своїх сторінках і при роботі з цивільними ЗМІ. Насамперед орієнтуватися на цивільних споживачів контенту, яким далекі армійські формулювання та умовності. Вирішили також не забувати про те, що в тренді – гумор, меми. Ну і форма подачі – замість армійських традиційних полотен тексту, щось більш коротке та живе».

Він додав, що його командир та командування Морської Піхоти і ВМС розуміють важливість інформаційного компонента у війні.

Нагадаємо: раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що хоче змінити підхід до комунікації державних органів. Зокрема, на його думку, традиційне поняття «пресслужби» має припинити існувати.