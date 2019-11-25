Ремонт опорної школи у Станиці почнуть наступного року — Зеленський

Наступного року розпочнеться капітальний ремонт опорної школи у Станиці Луганській.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у Facebook.

“Що стосується важливих речей у гуманітарному сенсі, ми нарешті відкрили міст у Станиці Луганській, європейського рівня, там побудували дороги. Ми вдячні ще раз нашим європейським партнерам за підтримку. Те, що обіцяли чотири місяці тому, зробили. Були в опорній школі в Станиці Луганській — це головна школа, вона в дуже поганому стані. Наступного року починаємо капітальний ремонт. Повірте мені, теж буде європейського рівня”, — сказав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада під час відвідання Станиці Луганської Зеленський заявив, що наразі рух мостом через річку Сіверський Донець повністю відкрито.

Відновлення мосту розпочалося 2 вересня після демонтажу фортифікаційних споруд з обох боків.

Фото: пресслужба глави держави