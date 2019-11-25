Україна продовжить наближувати армію до стандартів НАТО попри війну – Хомчак

Збройні сили України навіть в умовах війни із зовнішнім ворогом продовжують процеси реформ та впевнено рухаються до досягнення взаємосумісності з підрозділами країн НАТО.

Про це в інтерв’ю для Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

«В контексті адаптації до стандартів НАТО, ми йдемо широкою дорогою сьогодні, у всіх сферах. Десь досягнення більші, десь – менші, але не тому що не хотіли працювати, а тому, що в усьому є своя послідовність. Триває шостий рік війни, - і він не дає нам можливості зупинити все і сказати – ми повинні трансформуватися. Коли йде війна, ми жодним чином не можемо знижувати боєздатність і боєготовність наших військ. Це якраз наша специфіка, і я інформував всіх представників країн, які взяли участь у засіданні Військового комітету ЄС, що війна йде, а ми трансформуємося. Вони це дуже серйозно оцінюють», - сказав начальник Генерального штабу ЗС України.

Він зауважив, що поділяє точку зору партнерів по НАТО, що у військовому будівництві ніколи не можна заспокоюватися на досягненнях та потрібно зберігати динаміку розвитку.

«Ми в процесі (наближення до НАТО), і вже далеко не на початку шляху. І навряд чи цей шлях закінчиться, у хорошому сенсі... Лише коли ми йдемо в ногу з часом, а краще – йти з випередженням тих викликів та загроз, які постійно постають, - тоді ми можемо говорити, що ми - надійна армія, що ми можемо захистити країну, і тоді ворог до нас не полізе, тому що знатиме, що отримає за це по зубах», - зауважив Хомчак.