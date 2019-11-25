Навколо розведення сил на Донбасі відбувається відверта маніпуляція - Хомчак
Про це в інтерв’ю для Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.
Він зауважив, що рішення про розведення сил було ухвалене вже роки тому, і свідчить не стільки про дії українських військових, скільки про здатність військово-політичного керівництва країни виконувати прийняті зобов’язання.
«Ви можете проаналізувати 16-й рік, коли дві ділянки були розведені, а третя не була протягом трьох років розведена, - це Станиця Луганська. І коли сьогодні вона розведена і Президент відкрив міст, - я не думаю, що ситуація там стала гіршою для місцевого населення. Наша кінцева мета – повернути наші кордони, державне управління та забезпечити нормальне життя місцевому населенню», - сказав Хомчак.
Він висловив думку, що не варто створювати надто великий ажіотаж щодо процесів розведення сил на Донбасі. Зараз навколо цього питання відбувається, за словами генерала, відверта маніпуляція військовими термінами у спробах розхитати ситуацію та розколоти українське суспільство.
«Сьогодні ми – українська держава і українська армія, – ми повертаємо свої землі, ми хочемо, щоб була поновлена територіальна цілісність, і було зась для когось навіть руку до неї протягувати», - додав український військовий керівник.