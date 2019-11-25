Навколо розведення сил на Донбасі відбувається відверта маніпуляція - Хомчак

Поточні процеси розведення військ на ділянках вздовж контактної лінії на Донбасі мають кінцевою метою повернення контролю над кордонами, відновлення роботи органів державного управління та забезпечення нормального життя для місцевого населення.

Про це в інтерв’ю для Укрінформу заявив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Він зауважив, що рішення про розведення сил було ухвалене вже роки тому, і свідчить не стільки про дії українських військових, скільки про здатність військово-політичного керівництва країни виконувати прийняті зобов’язання.

«Ви можете проаналізувати 16-й рік, коли дві ділянки були розведені, а третя не була протягом трьох років розведена, - це Станиця Луганська. І коли сьогодні вона розведена і Президент відкрив міст, - я не думаю, що ситуація там стала гіршою для місцевого населення. Наша кінцева мета – повернути наші кордони, державне управління та забезпечити нормальне життя місцевому населенню», - сказав Хомчак.

Він висловив думку, що не варто створювати надто великий ажіотаж щодо процесів розведення сил на Донбасі. Зараз навколо цього питання відбувається, за словами генерала, відверта маніпуляція військовими термінами у спробах розхитати ситуацію та розколоти українське суспільство.

«Сьогодні ми – українська держава і українська армія, – ми повертаємо свої землі, ми хочемо, щоб була поновлена територіальна цілісність, і було зась для когось навіть руку до неї протягувати», - додав український військовий керівник.