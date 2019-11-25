Росія випробовує на Донбасі нові снайперські гвинтівки - розвідка

На окуповані частини Донецької та Луганської областей командування російсько-окупаційних військ доставило спецназівців із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Командування ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях як полігон для підготовки в бойових умовах особового складу підрозділів спеціального призначення ЗС РФ та випробування нових зразків озброєння. Зокрема, на минулому тижні до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибули російські спецназівці із засобами технічної розвідки та снайперськими гвинтівками, у тому числі невстановленого зразка”, - повідомив речник.

За словами Гуцуляка, ці кадрові військовослужбовці ЗС РФ вивчали обстановку у районах передових позицій з використанням завезеного ними обладнання та виконували завдання у складі снайперських пар і розвідувальних груп.