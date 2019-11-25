Пункти пропуску на Донбасі переходять на зимовий графік роботи

З 1 грудня 2019 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил переходять на "зимовий" графік роботи - з 8.00 до 17.00.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил з 1 грудня 2019 року переходять на графік зимового періоду. Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 8.00 до 17.00”, - йдеться в повідомленні.

Командування Об’єднаних сил звернулося до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

За інформацією штабу ООС, за осінній період роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули понад 3,2 млн осіб та 389 тис. транспортних засобів.