"Народний мер" окупованої Горлівки виявився українським розвідником

Український розвідник Едуард Матюха більше ніж п'ять років працював під прикриттям на окупованому Донбасі та деякий час був "народним мером" Горлівки.

Про це повідомляє ТСН.

Інформацію про те, що співробітник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Едуард Матюха повернувся з окупованого Донбасу підтвердив представник ГУР Вадим Скібіцький.

"Справді, Едуард — це той чоловік, який надавав необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях", - сказав Скібіцький.

Матюха пішов з посади так званого мера через суперечки бойовиків. За його словами, його завданням було посварити бойовиків. Згодом він став першим секретарем міського комітету "компартії" так званої "ДНР".

Матюха розповів, що збирав інформацію про злочини Росії та заводив контакти з російськими комуністами. За його словами, проросійські невизнані анклави (Абхазія, Північна Осетія, Придністров'я, «ДНР» і «ЛНР») координуються Кремлем через КПРФ, у партії навіть є відповідальна за це людина — депутат Тайсан Казбек Кучуковіч. З цим депутатом та іншими комуністами формуються російські «гуманітарні конвої», в які включають автомобілі із готівкою для самоназваних республік окупованого РФ Донбасу.

Загалом Матюха збирав свідчення про участь Росії та Кремля у війні на Донбасі. Він стверджує, що Москва має план «Б» щодо Донбасу — проведення референдуму про включення «ДНР» і «ЛНР» до складу Росії, якщо Україна не піде на політичні поступки — в реалізації Мінських угод та особливого статусу Донбасу.

Розвідник запевнив, що Москва розглядає й інший план — створення так званої «Новоросії» із військовим захопленням Харкова та Одеси.

Нагадаємо: долю Мінських угод і особливого статусу Донбасу обговорюватимуть 9 грудня у Парижі лідери «нормандської четвірки» — президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон та канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Президент РФ Путін тепер вимагає від України продовжити дію закону про особливий статус Донбасу, який втрачає чинність 31 грудня 2019 року. Слідом за Путіним про це заявили в так званій «ДНР».