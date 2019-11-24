Зеленський показав, як будувався міст у Станиці
Відеоролик глава держави опублікував у Facebook.
“Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України”, - написав Зеленський.
У відео, зокрема, показано, як у липні Президент спілкувався з місцевими жителями ще біля напівзруйнованого мосту. Також у ролику є кадри, зафільмовані вебкамерами, які цілодобово знімали процес будівництва, і кадри відкриття Президентом відбудованого мосту.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на не підконтрольній українським військовим частині переправи.
20 листопада глава держави відкрив відновлену переправу.
Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.
Фото: ОП