Зеленський показав, як будувався міст у Станиці

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео про відновлення мосту через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській.

Відеоролик глава держави опублікував у Facebook.

“Ми справді робимо! Міст у Станиці Луганській – не лише переправа. Це символ єдності України”, - написав Зеленський.

У відео, зокрема, показано, як у липні Президент спілкувався з місцевими жителями ще біля напівзруйнованого мосту. Також у ролику є кадри, зафільмовані вебкамерами, які цілодобово знімали процес будівництва, і кадри відкриття Президентом відбудованого мосту.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 вересня оголосив про початок відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській – після того, як було розібрано блокпост на не підконтрольній українським військовим частині переправи.

20 листопада глава держави відкрив відновлену переправу.

Відновлення мосту через р. Сіверський Донець у районі Станиці Луганської є частиною міжнародних зобов’язань України для покращення гуманітарної ситуації на лінії розмежування.

Фото: ОП