Окупанти 14 разів порушили "тишу", один воїн поранений

22 листопада збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 та 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив шість обстрілів:

біля Талаківки та Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука та двічі біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів, іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новгородського - з мінометів калібру 120 мм;

двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Учора, 22 листопада, поранення внаслідок обстрілів отримав один захисник України. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув під час дорожньо-транспортної пригоди.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Фото: Міноборони