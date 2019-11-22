На Луганщині працюють близько 350 спостерігачів ОБСЄ

На території Луганської області наразі перебуває близько 350 спостерігачів ОБСЄ.

Такі дані навів голова регіонального офісу СММ ОБСЄ Юкка Туононен на зустрічі з головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм, повідомляє пресслужба ОДА.

"В області зараз перебуває близько 350 спостерігачів. В Луганській області діють два Офіси СММ ОБСЄ. Один у Сєвєродонецьку, другий – на непідконтрольній території. Також працюють передові патрульні бази. Одна розташована в Кадіївці, яка там здійснює моніторинг, а дві – у Станиці Луганській та Попасній", - розповів Туононен.

Під час зустрічі порушувалися питання щодо покращення соціального обслуговування людей, які перетинають лінію розмежування на КПВВ «Станиця Луганська». Зокрема, зазначалося про поодинокі випадки ненадання невідкладної медичної допомоги на лінії зіткнення - Гайдай узяв це питання на контроль.

Також ішлося про розмінування території у зоні розведення сил та засобів поблизу Золотого-4. Туононен розповів, що до штабу ООС був направлений запит щодо розмінування декількох доріг, які ведуть в зону розведення військ. Відповідного документа направлять і до облдержадміністрації.

Голвоа ОДА пообіцяв найближчим часом обговорити це питання з військовими та відповідними службами.

У зустрічі також узяли участь заступник голови регіональногто оіфсу СММ ОБСЄ Юрген Велнер та в. о. керівника Сєвєродонецької філії Луганського Регіонального Офісу СММ ОБСЄ Ярослав Курек.