Україна розповіла в ОБСЄ про російську провокацію біля Петрівського

Збройні формування РФ намагалися спровокувати українських військових на вогонь у відповідь біля ділянки розведення у Петрівському, щоб звинуватити Україну в порушенні процесу розведення сил.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Щотижня російська делегація в цій залі виступає за необхідність виконання Мінських домовленостей. І щотижня ми продовжуємо спостерігати за порушеннями режиму припинення вогню, військовими провокаціями з боку російських збройних формувань, новими жертвами з боку громадян України, а також відсутністю прогресу у виведенні забороненої Мінськими домовленостями озброєння від лінії зіткнення", - сказав Цимбалюк.

Дипломат додав, що навіть у тих сферах, де досягнуто певного прогресу, російська політика щодо контрольованої ескалації та розпалювання насильства зберігається.

"15 та 16 листопада російські маріонетки обстріляли українські військові позиції поблизу ділянки розведення у Петрівському, в тому числі із застосуванням мінометів. Російський намір полягав у тому, щоб спровокувати вогонь у відповідь і використати це, як завжди, для пропагандистських цілей, щоб звинуватити Україну у порушенні завершення розведення на відповідній ділянці розведення. Ми рішуче засуджуємо ці провокації", - заявив Цимбалюк.

Він зазначив, що українська сторона продовжує демонтаж інженерних позицій у районах розведення у Золотому та Петрівському, що підтверджують звіти СММ. Також почав функціонувати відремонтований міст біля Станиці Луганської, що полегшило перетин лінії зіткнення для десятків тисяч мирних жителів. Крім того, на адміністративній лінії з окупованим Росією Кримом українська влада завершила будівельні роботи на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак", де побудовані нові адміністративні будівлі та споруди.

"Уряд України залишається відданим збереженню контактів з українськими громадянами, змушеними жити під тимчасовою окупацією Росії", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада вдень окупанти вели вогонь з великокаліберного кулемету з напрямку Вікторівки по позиціях українських військ в районі Новогнатівки. У суботу вранці, 16 листопада, протягом півгодини російські окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів по укріпленнях Об'єднаних сил неподалік Старогнатівки. Вогонь вівся з напрямку Петрівського. Зазначається, що бойовики, ведучи вогонь з правого та лівого флангу за межами ділянки розведення, провокують українських військовослужбовців на вогонь у відповідь та розраховують зафіксувати обстріли у межах ділянки №3.