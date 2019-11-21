Генштаб доповів групі з оборонного нагляду про планування ресурсів

Міжвідомча робоча група з питань проведення оборонного огляду за участю представників Генштабу ЗСУ, Офісу Президента, Апарату РНБО та Секретаріату Кабміну обговорила планування ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Сьогодні, 21 листопада, відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду... Метою засідання було розглянути та обговорити результати виконання третього завдання основного етапу оборонного огляду - планування ресурсів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, представник Генштабу поінформував про визначення потреби для створення необхідних спроможностей на середньо- та довгострокову перспективу, оцінки ресурсів, необхідних для забезпечення наявних спроможностей, визначення потреби у додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей, опрацювання моделей структур сил та їх спроможностей з різними ресурсними показниками щодо їх утримання.

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Присутніх також поінформували про стан виконання заходів оборонного огляду у Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.