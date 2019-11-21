Генштаб доповів групі з оборонного нагляду про планування ресурсів
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
“Сьогодні, 21 листопада, відбулося чергове засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду... Метою засідання було розглянути та обговорити результати виконання третього завдання основного етапу оборонного огляду - планування ресурсів”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, представник Генштабу поінформував про визначення потреби для створення необхідних спроможностей на середньо- та довгострокову перспективу, оцінки ресурсів, необхідних для забезпечення наявних спроможностей, визначення потреби у додаткових фінансових ресурсах для забезпечення розвитку критичних спроможностей, опрацювання моделей структур сил та їх спроможностей з різними ресурсними показниками щодо їх утримання.
Присутніх також поінформували про стан виконання заходів оборонного огляду у Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України та Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.