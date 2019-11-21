На Донбасі від опівночі - жодного обстрілу

Російські окупаційні війська від початку доби, 21 листопада, вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривали.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“З початку цієї доби до 12.30 російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано”, - повідомив речник.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби, 20 листопада, окупанти 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранення отримали 7 військовослужбовців.