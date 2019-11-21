Окупанти гатять із заборонених мінометів, поранені семеро українських бійців

У середу, 20 листопада, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів; поблизу Пищевика – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли: поблизу Південного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Гладосового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Новотошківського – зі стрілецької зброї.

Поранень внаслідок обстрілів зазнали 7 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

У той час як Україна дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти порушують будь-які домовленості, зазначили у штабі. Так, українська сторона на одній із ділянок учора двічі запитувала "Тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але продовжували вести вогонь по українських позиціях.

Із початку нинішньої доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Фото: ООС