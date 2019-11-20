Окупанти тричі порушили “тишу”, поранені шестеро військових

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосового.

У середу поранень унаслідок обстрілів зазнали шестеро військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

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"У той час як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона на одній з ділянок сьогодні двічі запитувала "тишу" для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь з автоматичних гранатометів", - зазначили в штабі.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні розпочався пішохідний рух через відновлений міст. Ділянку, під час робочої поїздки на Донбас, відвідав Президент України Володимир Зеленський.

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Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні демонтовано 1 бліндаж. Окрім того, виявлено та знешкоджено 7 вибухонебезпечних предметів.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області за графіком завершено процес очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Загалом, за час робіт співробітниками ДСНС України обстежено 30 гектарів території та вилучено 158 ВНП. З 12.00 21 листопада на цій ділянці розпочнуться заходи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення, поінформували в штабі.