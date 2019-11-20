Зеленський у Станиці побував на шкільному турнірі з міні-футболу
Фото, відео
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Луганської області відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава держави ознайомився з умовами навчання та побував на шкільному турнірі з міні-футболу", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, Президент разом з бронзовими призерами Олімпійських ігор Іллею Квашею та Ольгою Саладухою вручив подарунки юним спортсменам.
Зеленський відвідав Станично-Луганську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 / Фото: president.gov.ua
Зеленський звернув увагу на необхідність ремонту в школі, зокрема, спортзалу, який повинен мати європейський вигляд.