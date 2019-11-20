Зеленський нагородив орденом полковника Коростельова - посмертно
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський нагородив командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.
Відповідний указ №853/2019 опублікований на сайті глави держави.
“За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно)”, - йдеться в документі.
Як повідомлялося, у Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4-ій ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.
Фото: Олександр Клименко