Зеленський нагородив орденом полковника Коростельова - посмертно

Зеленський нагородив орденом полковника Коростельова - посмертно

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський нагородив командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня посмертно.

Відповідний указ №853/2019 опублікований на сайті глави держави.

“За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня Коростельова Євгена Володимировича — полковника (посмертно)”, - йдеться в документі.

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Як повідомлялося, у Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4-ій ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Фото:  Олександр Клименко

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