Посли низки країн висловили співчуття з приводу загибелі полковника Коростельова
Про це зазначив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter.
“Посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловлюють свої співчуття Україні з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення”, - зазначив дипломат.
Посол також запевнив, що полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті.
(1/2) Посли висловлюють свої співчуття 🇺🇦 з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення pic.twitter.com/tNl4ppWjQa— Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 19, 2019
(2/2) Полковник Коростильов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності, ніколи не будуть забуті.— Etienne de Poncins (@EdePoncins) November 19, 2019
Як повідомлялося, у Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.