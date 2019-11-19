Посли низки країн висловили співчуття з приводу загибелі полковника Коростельова

Посли низки країн висловили співчуття з приводу загибелі полковника Коростельова

Укрінформ
Посли Франції, Німеччини, Великої Британії та США висловили співчуття у зв’язку зі смертю командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковника Євгена Коростельова.

Про це зазначив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен у Twitter.

“Посли Франції, Німеччини, Великої Британії, США висловлюють свої співчуття Україні з приводу смерті полковника Є.Коростильова, командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він супроводжував нас 7 листопада у Петровському під час розведення”, - зазначив дипломат.

Посол також запевнив, що полковник Коростельов і всі, хто віддав своє життя на захист суверенітету та територіальної цілісності України, ніколи не будуть забуті.

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Як повідомлялося, у Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

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