Окупанти обстріляли із РПГ підступи до Кримського, Південного та Новотошківського
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
Так, три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів; біля Новотошківського – з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі Гнутового.
Впродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.