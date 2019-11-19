Окупанти обстріляли із РПГ підступи до Кримського, Південного та Новотошківського

Станом на 18.00 19 листопада російсько-окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

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Так, три обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Кримського – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Південного – з ручних і станкових протитанкових гранатометів; біля Новотошківського – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з автоматичних гранатометів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил у районі Гнутового.

Впродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.