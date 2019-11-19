Окупанти обстріляли з гранатометів українські позиції під Залізним

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових поблизу Залізного Донецької області. Втрат від початку доби немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12.30 сьогодні, 19 листопада, маємо один факт ведення вогню російсько-окупаційними військами на Луганському напрямку... Втрат з нашого боку немає”, - поінформував речник.

Зокрема, за словами Праути, після 9-ї години окупанти з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані у районі Залізного.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби, 18 листопада, російські окупанти 14 разів порушили режим тиші на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранення внаслідок обстрілу.

Фото: МОУ