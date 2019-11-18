На Донбасі - вісім порушень “тиші”, окупанти гатять із мінометів і гранатометів

Російські окупаційні війська з початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, 5 обстрілів українських позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, неподалік Кримського бойовики стріляли з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Луганського – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Травневого – зі станкових протитанкових, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Двічі окупанти відкривали вогонь біля Новотошківського, застосовуючи озброєння БМП-1, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 3 обстріли. Зокрема, двічі окупанти відкривали вогонь біля Новомихайлівки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Неподалік Лебединського бойовики стріляли з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - поінформували у штабі.