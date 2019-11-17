Рятувальники вже розмінували 12 гектарів біля Петрівського

У районі розведення сил біля населених пунктів Петрівське та Богданівка співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій у неділю, 17 листопада, вилучили 40 вибухонебезпечних предметів, від початку процесу розмінування - 89.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітниками ДСНС України обстежено 2,6 гектара території та вилучено 40 ВНП”, - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку робіт з розмінування у цьому районі вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара, зазначили в штабі.

Тим часом на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд, поінформували в пресцентрі, додавши, що “сьогодні тривали роботи з упорядкування території на місці розбирання бліндажів”.

Водночас на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) у неділю проходило встановлення металевої огорожі (відбійників) на узбіччях дороги від мосту у напрямку КПВВ. Триває фарбування металоконструкції шляхопроводу, додали в штабі.

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Як повідомлялося, 11 листопада в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки. 13 листопада там розпочалося розмінування території, що триватиме до 20 листопада.

Розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте-4 тривало із 29 жовтня до 1 листопада. Після цього 3-9 листопада сапери проводили розмінування на ділянці. Демонтаж фортифікаційних споруд у Золотому планується до 25 листопада.

Фото: ДСНС