Окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі

Російські окупанти від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 3 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ": неподалік Кримського; біля Луганського; неподалік Новолуганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник також здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Новомихайлівки; поблизу Красногорівки; неподалік Лебединського – зі станкових протитанкових гранатометів.

“Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано”, - поінформували у штабі.