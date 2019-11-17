Міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств — Милованов

Міністерство економіки вже звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії А. Кожний випадок розглядається окремо за чіткими критеріями, рішення приймаються колегіально.

Про це у Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Перезавантаження влади. На сьогодні, міністерство економіки звільнило 47 керівників держпідприємств та держслужбовців категорії А. На всі позиції у відповідності з законодавством призначається виконуючий обов'язки та відкривається конкурс. Рішення про звільнення приймаються колегіально, всіма заступниками та мною. Ми розглядаємо кожний випадок окремо, та голосуємо. У нас є чіткі критерії: фінансові результати, виконання КПІ та завдань, репутація (особливо в царині корупції), командність роботи. Всі підприємства продовжують працювати в штатному режимі. Деталі про підприємства та позиції на яких відбулись зміни надамо згодом", - повідомив міністр.

Як повідомлялося, раніше Милованов заявляв, що вже закінчено повне перезавантаження керівництва в органах регулювання інтелектуальною власністю: було звільнено керівника Укрпатенту, керівника департаменту інтелектуальної власності Мінекономіки, та керівника Національного офісу інтелектуальної власності.