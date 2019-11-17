Окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку”, - сказав він.

Зокрема, за даними речника МОУ, о 7-й годині ранку поблизу Новомихайлівки розпочався ворожий обстріл зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, що тривав 40 хвилин.

Також близько 11-ї години окупанти обстрілювати зі станкових протитанкових гранатометів впродовж 20 хвилин опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Лебединського.

В районі Красногорівки по українських позиціях окупанти після 11-ї години вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

“За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат в Об’єднаних силах немає”, - сказав Праута.

Як повідомлялося, російські окупанти впродовж минулої доби, 16 листопада, 15 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український боєць.