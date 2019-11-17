Окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.
“Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь на Донецькому напрямку”, - сказав він.
Зокрема, за даними речника МОУ, о 7-й годині ранку поблизу Новомихайлівки розпочався ворожий обстріл зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, що тривав 40 хвилин.
Також близько 11-ї години окупанти обстрілювати зі станкових протитанкових гранатометів впродовж 20 хвилин опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Лебединського.
В районі Красногорівки по українських позиціях окупанти після 11-ї години вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.
“За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат в Об’єднаних силах немає”, - сказав Праута.
Як повідомлялося, російські окупанти впродовж минулої доби, 16 листопада, 15 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український боєць.