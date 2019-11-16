Окупанти дев'ять разів порушили “тишу”, втрат немає

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, п'ять обстрілів позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Майорська – зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського і Попасної – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У пресцентрі повідомляють, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили чотири обстріли по позиціях Об'єднаних сил: біля Старогнатівки – з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів; поблизу Лебединського і Березового – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля Невельського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів.

"Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - додали у пресцентрі ООС.