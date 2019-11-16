Окупанти тричі порушили “тишу”, під Старогнатівкою працювали міномети

Від початку поточної доби і станом на 12.00 у суботу, 16 листопада, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони капітан Михайло Шаравара, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Противник застосовував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю”, - уточнив Шаравара.

Він зазначив, що від самого ранку противник вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля Новолуганського та Майорська, що на Луганському напрямку.

На Донецькому напрямку збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських сил поблизу Старогнатівки, при цьому застосувавши заборонені міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

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“Станом на зараз ситуація стабільна та цілком контрольована українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил упродовж поточної доби немає”, - повідомив речник МОУ.