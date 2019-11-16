Окупанти 13 разів порушили "тишу", в одного бійця - бойова травма

15 листопада збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно», - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили шість обстрілів:

біля Черненко – з СПГ, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

двічі біля Зайцевого – зі стрілецької зброї, мінометів калібру 120 мм та автоматичних гранатометів;

поблизу Лебединського і Березового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 7 ворожих обстрілів:

двічі неподалік Майорська – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-2, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів.

У п'ятницю, 15 листопада, один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав бойову травму.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.

Фото: ООС