Упродовж тижня рота 13-го батальйону 95-ї бригади проходила самооцінку за стандартами НАТО, в якій брали участь інструктори збройних сил Грузії, Ірландії, Німеччини.

Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"Протягом тижня, з особовим складом 1-ї десантно-штурмової роти 13 окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України проводилося ротне тактичне навчання, під час якого підрозділ пройшов самооцінку першого рівня за стандартами країн НАТО. До проведення самооцінки десантно-штурмового підрозділу залучалися офіцери ДШВ та Сухопутних військ, які пройшли відповідні курси Оцінки за стандартами країн НАТО, а також іноземні інструктори зі Збройних Сил Грузії, Республіки Ірландія та Федеративної Республіки Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці перевіряли готовність підрозділу, укомплектованість особовим складом, наявність майна відповідно до штатного розкладу, а також фаховий рівень відповідних посадових осіб.

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Крім того, відбулися практичні дії підрозділу в ході виконання завдань з підтримки миру та безпеки, а саме здійснення маршу до визначеного району, розгортання базового табору, встановлення блокпостів, організація несення служби на цих об'єктах, блокування визначеного району та пошукові дії.

Житомирські десантники пройшли перевірку за стандартами НАТО. Фото: Командування ДШВ ЗСУ

"За підсумками тактичного навчання десантно-штурмова рота 13 окремого десантно-штурмового батальйону пройшла самооцінку першого рівня за стандартами НАТО, при цьому, показавши високі результати", - резюмує пресслужба.