Бомбардувальники РФ на навчаннях відпрацьовували ракетний удар по Одесі - Воронченко

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 під час навчань влітку цього року відпрацьовували нанесення ракетного удару по Одесі.

Про це на третій Міжнародній конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону сказав командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко, повідомляє Думська.

Зазначається, що провокаційні навчання російські військові провели 10 липня цього року. Літаки здійснили умовний пуск за 60 км від міста Одеси, після чого відвернули в бік Босфору.

Воронченко констатував, що Росія систематично нарощує свою військову присутність у Чорному морі.

За словами адмірала, за п'ять років, що минули після захоплення Криму, кількість кораблів Чорноморського флоту РФ зросла з 34 до 49, серед них підводних човнів - з одного до семи. Всі нові фрегати, корвети й субмарини оснащено ракетами морського базування «Калібр». Зараз сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, але програма виробництва озброєння передбачає, що в 2020-му їх буде вже 170 штук.

Міжнародна конференція з морської безпеки країн Причорноморського регіону / Фото: https://dumskaya.net

Як зазначається, за допомогою протикорабельних систем Росія контролює всю акваторію Чорного моря. Зенітні комплекси С-400, що базуються в Криму, відстежують повітряні цілі на відстані до 600 км і здатні вражати їх на дальності 240 км.

Нині РФ будує морську систему виявлення, що складається з стаціонарних автоматичних підводних станцій. У кримському небі під час авіаційних навчань спостерігалося одночасно до сотні літаків - винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників.

«У постійній готовності до вторгнення в Україну знаходиться 28-30 батальйонних тактичних груп. Напруженою залишається ситуація в Азовському морі. Через блокування руху суден у Керченській протоці тільки за цей рік порти Маріуполя й Бердянська втратили 43% доходів», - сказав Воронченко.

Як повідомляв Укрінформ, в Одесі відбулася Міжнародна конференція з морської безпеки країн Причорноморського регіону, в ході якої командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко виступив із доповіддю про посилення бойового потенціалу РФ у Криму й створення у регіоні багатоешелонної системи протикорабельної оборони.